Antonio Banderas ehrlich: Herzinfarkt verbesserte sein Leben

Antonio Banderas (62) blickt auf eine schwere Zeit in seinem Leben zurück. Seit mittlerweile 40 Jahren steht der gebürtige Spanier schon als Schauspieler vor der Kamera. Dabei feierte er auch einige große Erfolge, beispielsweise als Zorro in "Die Maske des Zorro" aus dem Jahr 1998. Doch im Laufe seiner Karriere musste er auch einige Schicksalsschläge verkraften. So erlitt er Anfang 2017 beispielsweise einen Herzinfarkt. Heute sagt Antonio, dass sich sein Leben dadurch allerdings zum Besseren gewendet habe.

Im Interview mit Page Six blickte der 62-Jährige nun auf das einschneidende Erlebnis zurück und konnte dem Vorfall sogar etwas Positives abgewinnen. "Ich habe erkannt, dass es wahrscheinlich eines der besten Dinge war, die je in meinem Leben passiert sind", versicherte er. Durch seinen Aufenthalt im Krankenhaus seien ihm nämlich die Augen geöffnet worden. Dinge, über die er sich zuvor viele Sorgen gemacht habe, waren plötzlich bedeutungslos geworden. "Ich fragte mich, warum ich mir darüber Gedanken mache, wenn ich sterben werde", schilderte er. Zudem habe er erkannt, dass seine Tochter Stella (26), seine Familie und Freunde sowie seine "Berufung als Schauspieler" wirklich wichtige Dinge für ihn seien.

Einige Monate nach seinem Herzinfarkt hatte der "Uncharted"-Darsteller seinerzeit bereits Entwarnung gegeben. "Es war nicht so dramatisch, wie manche geschrieben haben", scherzte er. Der medizinische Notfall habe keine ernsthaften Schäden verursacht, ihm seien jedoch drei Stents eingesetzt worden.

Anzeige

Getty Images Antonio Banderas bei der "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch"-Premiere, 2022

Anzeige

Getty Images Antonio Banderas im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Antonio Banderas im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de