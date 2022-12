Letztes Konzert: Jürgen Drews bekommt Support von Joelina

Jürgen Drews (77) ist nicht allein! Der Schlagersänger hatte vor einer Weile verkündet, dass er seine Karriere an den Nagel hängen werde. Mitte Januar ist es schon so weit – da wird der "König von Mallorca" bei "Der große Schlagerabschied" mit Florian Silbereisen (41) seinen letzten Bühnenauftritt absolvieren. Dieser Abend wird sicherlich sehr emotional für ihn werden, da die Bühne mehrere Jahrzehnte Jürgens Leben war. Immerhin bekommt er familiären Support: So wird Tochter Joelina (27) ihrem Papa beistehen!

Wie Bunte erfahren haben will, werde die Sängerin mit dem "Ein Bett im Kornfeld"-Interpreten gemeinsam auf der Couch am Bühnenrand Platz nehmen. Jürgen wolle nicht nur alleine im Rampenlicht performen, sondern auch mit seiner Tochter im Duett. Des Weiteren werde Joelina auch ganz alleine etwas für die Schlagerikone singen. Doch welchen Song und was sonst noch alles Spannendes an dem Abend passiert, wird derweil noch unter Verschluss gehalten.

Joelina hatte sich erst Mitte November auf Instagram an ihre Community gewandt, um zu erklären, warum es vorher auf ihrem Profil still geworden war: "Mir ging es in den letzten Wochen mental nicht gut. Ich bin aktuell in einer Lage, in der ich mich nicht wohlfühle und extreme Selbstzweifel habe", äußerte die 27-Jährige und fuhr fort: "Ich brauchte einfach eine Auszeit. Auch musikalisch." Mittlerweile sei sie aber wieder auf dem Weg der Besserung.

Getty Images Florian Silbereisen und Jürgen Drews, Sänger

Getty Images Jürgen Drews während eines Auftritts im Sommer 2022

Getty Images Joelina Drews im September 2022

