Dagi Bee megahappy: Ihr Sohn Nelio wird schon ein Jahr alt!

Dagi Bees (28) Söhnchen Nelio ist ein Jahr alt geworden! Im vergangenen Dezember verkündeten die YouTuberin und ihr Ehemann Eugen Kazakov (28) glücklich, dass sie zum ersten Mal Eltern geworden sind. Seitdem teilen die stolzen Eltern regelmäßig niedliche Einblicke in ihr Leben mit ihrem Nachwuchs. Jetzt hatte die dreiköpfige Familie jeden Grund zum Feiern: Dagis Söhnchen Nelio feiert heute seinen ersten Geburtstag!

In mehreren Instagram-Storys teilte Dagi rührende Worte an ihren Sohnemann: "Heute vor einem Jahr kam die Liebe meines Lebens auf die Welt", schrieb die 28-Jährige zu einem Bild von Nelios Ärmchen kurz nach seiner Geburt. Zu einem weiteren Schnappschuss von ihrem Sprössling schrieb Dagi: "Mein kleiner Nelio ist heute einfach schon ein Jahr alt geworden. [...] Dieses Jahr ist so geflogen [...]. Happy Birthday, mein Engel."

Gegenüber Promiflash verriet Dagi, wo ihr Baby-Boy seinen ersten Geburtstag verbringen wird: "Wie es aussieht, werden wir auch nach Polen fahren zu meiner Familie und da dann auch seinen Geburtstag feiern, deshalb sind wir sehr gespannt und freuen uns", berichtete die stolze Mama.

Instagram / @alinaschessler Eugen Kazakov, Dagi Bee und ihr Baby Nelio

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Sohn Nelio im Juni 2022

Instagram / dagibee Dagi Bee und ihr Baby Nelio, August 2022

