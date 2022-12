Hat Mariah Carey ihren Weihnachtshit selbst geschrieben?

Hat Mariah Carey (53) ihre Fans etwa belogen? Die Musikerin gehört seit den 90er-Jahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen – "All I Want For Christmas Is You" gilt als ihr bekanntester Song. Der Klassiker wurde 1994 veröffentlicht und läuft pünktlich zu Weihnachten nonstop im Radio auf und ab. Jetzt sieht sich die Sängerin überraschenden Vorwürfen gegenüber: Mariah soll das Lied nicht selbst geschrieben haben!

Die 53-Jährige behauptet nämlich, dass sie den Weihnachtsklassiker als Kind auf ihrem Casio-Keyboard komponiert habe. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Pop-Diva bestreitet das jetzt, denn er soll als Co-Autor an der Entstehung des Liedes beteiligt gewesen sein. "Wir waren uns beide einig, wie wir 'All I Want For Christmas Is You' geschrieben haben, es gab nie eine andere Geschichte, bis vor etwa zehn Jahren", erklärte Walter Afanasieff im "Hot Takes & Deep Dives"-Podcast. Er fügte hinzu, dass Mariah kein Instrument spiele und ihre Geschichte somit eine Lüge sei.

Im Laufe des Interviews wetterte der Songwriter und Produzent weiter gegen Mariah und ihr musikalisches Talent: "Sie versteht nichts von Musik, sie kennt keine Akkordwechsel und keine Musiktheorie oder so etwas. Sie weiß nicht, wie man einen verminderten Akkord von einem Moll-Septakkord zu einem Dur-Septakkord umwandelt."

Getty Images Mariah Carey, Sängerin

Getty Images Mariah Carey im Juni 2022

Getty Images Mariah Carey, Dezember 2014

