So lustig reagiert Scout Willis auf Rumers Schwangerschaft

Scout Willis (31) kann sich offenbar nicht vorstellen, gerade in der Haut ihrer Schwester zu stecken. Vor wenigen Tagen verkündete Rumer Willis (34), dass sie und ihr Partner Derek Richard Thomas ihr erstes gemeinsames Baby erwarten. Die Baby-News teilte sie mit einem niedlichen Schnappschuss, auf dem ihr Liebster ihr einen dicken Schmatzer auf ihre Babykugel gab. Auch ihre Schwester freut sich total auf ihren ersten Neffen oder ihre erste Nichte. Im Netz reagiert sie nun ziemlich witzig auf Rumers Schwangerschaft.

Nachdem Rumer verkündet hatte, schwanger zu sein, reagierte auch ihre jüngere Schwester Scout öffentlich auf die Neuigkeiten. "Rumer bekommt ein Baby und alles, was mir wächst, ist ein gigantischer Pickel und meine Fangemeinde", scherzte sie in einem Clip, in dem sie ihren kleinen Makel in die Kamera hielt.

In Sachen Schwangerschaftsupdates ist Scout eine der ersten, die alles rund um Rumers Baby erfährt. Das verdeutlichte Demi Moore (60), die Mutter der Mädels, mit einem intimen Instagram-Schnappschuss, auf dem die Willis-Mädel bei einem von Rumers Arztterminen zu sehen sind. Während die Schwangere auf der Patientenliege lag, hatten sich ihre Schwestern und ihre Mutter freudestrahlend drumherum versammelt.

Instagram / rumerwillis Rumer Willis und ihr Partner Derek Richard Thomas im Dezember 2022

Getty Images Scout LaRue Willis

Instagram / demimoore Rumer Willis, Scout Willis, Demi Moore und Tallulah Willis

