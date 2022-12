Dolly Parton vergrub in Dollywood eine Zeitkapsel mit Song

Dolly Parton (76) hat etwas Besonderes vorbereitet! Seit den 1970er-Jahren ist die US-Amerikanerin eine erfolgreiche Sängerin. Sie hatte mehrere Nummer-eins-Hits und verkaufte mehr als 100 Millionen Alben. Doch sie ist nicht nur im Musikgeschäft tätig. Die "Jolene"-Interpretin ist Miteigentümerin des Freizeitparks Dollywood in Tennessee. Jetzt verriet Dolly, das in dem Park etwas begraben liegt, das für die Nachwelt bestimmt ist!

In der Kelly Clarkson-Show erzählte Dolly, dass sie in Dollywood eine Zeitkapsel vergraben habe. In der befinde sich ein Song der Musikerin, der jedoch erst 2045 an die Öffentlichkeit kommen darf. "Es ist ein wirklich guter Song", verriet die 76-Jährige im Gespräch mit Kelly. Heute wisse sie nicht mehr, wessen Idee das war, aber sie freue sich auf den Moment, wenn die Kiste wieder aus der Erde geholt wird.

Zu dem Zeitpunkt wird Dolly 99 Jahre alt sein. "Sie erwarten nicht, dass ich dann noch leben werde. Aber ich denke, dass ich vielleicht noch da sein werde. Wer weiß?", meinte der Countrystar.

Getty Images Kelly Clarkson, April 2022

Getty Images Dolly Parton in Nashville, Tennessee

Getty Images Dolly Parton in New York City, 2016

