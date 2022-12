Georgina Rodriguez schenkt Cristiano Ronaldo ein Luxusauto!

Georgina Rodriguez (28) greift für ihren Liebsten tief in die Tasche! Seit 2016 ist die schöne Argentinierin die Frau an der Seite von Cristiano Ronaldo (37). Mit dem Fußballer hat die Beauty zwei Kinder und genießt zudem das Leben als Stiefmama der weiteren drei Sprösslinge ihres Partners. Gemeinsam feierte die Patchworkfamilie nun auch das Weihnachtsfest – und zu diesem beschenkte Georgina ihren Cristiano mit einer echten Luxus-Karre!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Spielerfrau am ersten Feiertag ein Video, das sie mit ihrer Familie zeigt. In dem Clip sieht man auch die Geschenkübergabe mit dem Kicker: Völlig baff hält Cristiano seine Tochter auf dem Arm, während er den silbernen Rolls Royce betrachtet. Den rund 280.000 Euro teuren Wagen ziert eine große rote Schleife. In weiteren Sequenzen sieht man die ganze Familie in dem Auto sitzen – vor allem Cristiano und Georgina strahlen happy in die Kamera. "Danke meine Liebe", freute sich der 37-Jährige in seiner Story über das Präsent.

Luxusgeschenke dieser Art dürften für Georgina keine Selbstverständlichkeit sein. Das Model war nicht reich aufgewachsen – und hatte sich an das opulente Leben ihres Partners erst gewöhnen müssen. Vor allem die Größe seines Zuhauses hatte sie anfänglich überfordert, wie sie in ihrer Dokuserie preisgegeben hatte.

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldos Weihnachtsgeschenk von Georgina Rodriguez

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo mit seiner Tochter

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo im Dezember 2022

