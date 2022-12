"Weihnachtswunder": Jenny Elvers' Sohn platzte Autoreifen

Paul Elvers (21) ist offenbar von vielen Schutzengeln umgeben! Gemeinsam mit ihrem Ex Alex Jolig (59) hat Jenny Elvers (50) einen Sohn. Nachdem die einstigen Prominent getrennt-Kandiaten das Leben ihres Kindes zunächst weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatten, feierte er 2021 sein Reality-TV-Debüt bei Kampf der Realitystars. Im Netz versorgt er seine über 25 Tausend Follower seither mit alltäglichen Updates im Netz. Zu Weihnachten melden sich Jenny und Sohnemann jedoch mit beunruhigenden Neuigkeiten: Paul war auf der Überholspur, als sein Autoreifen plötzlich platzte!

Via Instagram teilte Paul am ersten Weihnachtsfeiertag einen Schnappschuss, auf dem ein kaputter Autoreifen zu sehen ist. Auf Jennys Social-Media-Account klärte die besorgte Mama auf: Paul hatte einen Unfall auf der Autobahn. "Wenn deinem Sohn bei 160 km/h auf der linken Spur der Reifen platzt und niemandem etwas passiert ist. Dann nennt man das wohl Weihnachtswunder", atmete sie in ihrer Story erleichtert auf.

Auch Papa Alex hatte seine Liebsten im Sommer in Angst und Schrecken versetzt: Er hatte einen schweren Unfall mit seinem Motorrad und musste daraufhin in ein Krankenhaus eingeliefert werden. "Alex hat sich eine Rippenreihenfraktur zugezogen, betroffen sind vier Rippen, die teils mehrfach gebrochen sind. Das ist sehr schmerzhaft und wird sehr langwierig", erklärte seine Frau Britt Jolig im Bild-Interview.

Getty Images Jenny Elvers mit ihrem Sohn Paul bei der Berlinale, 2020

RTLZWEI Paul Elvers bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / alex.jolig Alex Jolig im Juni 2022 auf seinem Motorrad

