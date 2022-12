Wie süß! Prinz Louis überreicht Schwester Charlotte Blumen

Was für ein niedlicher Anblick! Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) lernten sich 2001 während ihres Studiums in Schottland kennen und lieben. Zehn Jahre später wagten die beiden den nächsten Schritt und gaben sich das Jawort. Ihr Liebesglück krönten die beiden mit der Geburt ihrer drei Kinder George (9), Charlotte (7) und Louis (4). Genauso liebevoll wie die Eltern miteinander umgehen, machen es auch die Geschwister unter sich: Während des Weihnachtsspaziergangs in Sandringham schenkte Louis seiner Schwester Charlotte Blumen!

Wie mehrere Videos auf Twitter zeigt, liefen William und Kate gemeinsam mit ihren Kindern durch die Natur. Dabei schenkte einer der königlichen Fans dem jüngsten Sprössling ein Strauß Blumen. Daraufhin spielte sich eine total herzerwärmende Szene ab: Louis rief seiner Schwester nach, die sich schon weiter vorne befand und lief zu ihr. Bei ihr angekommen, übergab der junge Prinz Charlotte den Blumenstrauß.

Das hat sich Louis wohl von seinem Vater abgeguckt: William hat seiner Frau Kate zu Weihnachten besonders auffälligen Schmuck geschenkt. Den führte die Prinzessin von Wales nun während des Spaziergangs aus: Sie trug auffällige, herabhängende Ohrringe.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Weihnachtsspaziergang

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Getty Images Prinzessin Kate beim Weihnachtsgottesdienst 2022

