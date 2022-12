An der Zunge gesaugt: Charlie Puth albert mit Freundin herum

Charlie Puth (31) schwelgt im Liebesglück! Der Sänger gab im vergangenen Oktober bekannt, kein Single-Mann mehr zu sein. Die neue Frau an seiner Seite kennt er bereits seit seiner Kindheit – sie sind zusammen aufgewachsen. Wie verliebt er in seine Freundin ist, stellte er mit Schnappschüssen und Videos unter Beweis. So nun auch wieder: Charlie postete ein Video, in dem er mit seiner Liebsten turtelt und herumalbert.

Auf TikTok veröffentlichte der "Attention"-Interpret einen kurzen Clip, der ihn gemeinsam mit seiner Partnerin auf einer Couch zeigt. Zunächst liegen die beiden nur eng aneinander gekuschelt da, als die Beauty dann jedoch ihre Zunge herausstreckt, saugt der Sänger daran. Belustigt von dieser Aktion albern die beiden weiter auf dem Sofa herum. Dabei wirkt das Paar total glücklich und verliebt ineinander.

Vor wenigen Wochen hatte Charlie schon einmal süße Aufnahmen von sich und seiner Liebsten mit seinen Fans geteilt. So postete er auf Instagram Schwarz-Weiß-Bilder aus einem Fotoautomaten, welche die Turteltauben in verschiedenen Posen zeigen. Nicht nur die Bilder verdeutlichen ihr Liebesglück, sondern auch die Worte des Sängers: "Oh, ich bin kein Verlierer, weil ich sie nicht verloren habe."

TikTok / charlieputh Charlie Puth und seine Freundin

Getty Images Charlie Puth im Dezember 2022

Instagram / charlieputh Charlie Puth und seine Freundin, Dezember 2022

