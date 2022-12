Daniela Katzenberger hat nach Weihnachtsessen zugelegt!

Daniela Katzenberger (36) nimmt es mit Humor! Die TV-Bekanntheit hatte besinnliche Festtage: Dieses Jahr feierte die Blondine mit ihrer Schwester Jennifer Frankhauser (30) und ihrer Mama Iris Klein (55) Weihnachten. Während der Feierlichkeiten ließ es sich die muntere Truppe ziemlich gut gehen und kam bei einem Familienessen zusammen. Nun scheint die Frau von Lucas Cordalis (55) die Ausmaße des Festtagsmahls zu spüren: Denn Dani hat einige Kilos zugelegt!

"Das war Weihnachten. Ich habe mich gerade auf die Waage gestellt. Ich habe knapp drei Kilo zugenommen", erzählte die 36-Jährige in ihrer Instagram-Story, während sie in die Kamera lachte und auf ihren Bauch zeigte. Die paar Extra-Kilos sieht Daniela äußerst gelassen: "Weihnachten ist für mich die Zeit meines Lebens. Das ist meine Essenszeit und meine Essenswochen und ich genieße es so. [...] Ich denke, so sollte es sein und man darf sich hinterher keinen Stress machen."

Die Mutter einer Tochter betonte, dass sie den Pfunden langsam den Kampf ansagen wolle. "Ich denke, dass ich mit einmal im Monat .... ne ich denke, dass ich mit zweimal in der Woche Sport anfangen werde", verriet sie ihrer Community.

Instagram / iris_klein_mama_ Jenny Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Dezember 2022

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

