Der Film "Avatar: The Way of Water" knackt Milliardenmarke!

Mal wieder ein Megaerfolg für Star-Regisseur James Cameron (68)! Der Science-Fiction-Film "Avatar – Aufbruch nach Pandora" gilt als erfolgreichste Produktion aller Zeiten. Nun, 13 Jahre nach Erscheinen, folgte die Fortsetzung: "Avatar: The Way of Water". Bereits am ersten Wochenende nach der Veröffentlichung brach der zweite Teil Rekorde an den Kinokassen. Bereits nach zwei Wochen Spielzeit sorgt der Film mit Sam Worthington (46) in der Hauptrolle für Milliardenumsätze.

Wie Deadline berichtet, spielte der Fantasyfilm seit dem 14. Dezember offiziell bereits eine Milliarde Euro an den Kinokassen ein. Damit ist die Geschichte um Jake Sully und Ney'tiri die Produktion, die seit "Spider-Man: No Way Home" am schnellsten die Eine-Milliarde-Dollar-Marke weltweit erreicht hat. Außerdem ist es der Film, der dies im Jahr 2022 am schnellsten geschafft hat.

Und das, obwohl der Filmemacher James Cameron große Zweifel gehabt hatte. Aufgrund der Situation in den vergangenen Jahren habe die Branche sehr gelitten. "Ich dachte, wir sind tot. Wenn man all die Angriffe auf das Kinogeschäft bedenkt und wie oft ihm der Untergang prophezeit wurde", meinte der 68-Jährige.

Action Press / SIPA PRESS Britain Dalton in "Avatar: The Way of Water"

ActionPress Sam Worthington und Zoe Saldana im Film "Avatar"

Getty Images James Cameron beim "Avatar: The Way of Water"-Photocall in London im Dezember 2022

