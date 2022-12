Nach WM-Sieg: Messis Hotelzimmer wird in Museum verwandelt

Lionel Messis (35) Triumph wird unvergessen bleiben! Der Profi-Fußballer ging mit seiner Mannschaft bei der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft als Gewinner nach Hause. Besonders im spannenden Finalspiel gegen Frankreich bewies der argentinische Kapitän wieder einmal sein Können – und erreichte damit während seiner letzten Teilnahme an dem Turnier endlich den Höhepunkt einer jeden Fußballkarriere. Messis Unterkunft in Katar wird nun ewig an den wichtigsten Sieg des Kickers erinnern.

Wie The Sun berichtet, wird das Zimmer, in welchem der Argentinier während des Sportspektakels unterkam, nun für Besucher geöffnet. Messi, der außerdem als Spieler des Turniers ausgezeichnet wurde, führte seine Mannschaft zum dritten Weltmeistertitel für Argentinien. Fußballfans sollen nun besichtigen können, wie der Paris-Saint-Germain-Spieler seine Freizeit zwischen den Partien auf dem Weg zur legendären Trophäe verbrachte.

Auf Instagram zeigte der Dreifachpapa schon, wie er mit dem begehrten Pokal im Bett kuschelte. Auf zwei der Fotos hält Leo den goldenen Schatz unter seinem rechten Arm, während er lächelt und einen Schluck trinkt. Auf einem dritten klammert er sich an den Pokal, während er schläft.

Getty Images Die Argentinier feiern ihren WM-Sieg

Getty Images Lionel Messi bei der WM in Katar

Instagram / leomessi Lionel Messi im Dezember 2022

