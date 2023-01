Nach Toms Tod: Kelsey Parker will das Jahr positiv starten

Kelsey Parker meldet sich mit emotionalen Worten bei ihren Fans. Das vergangene Jahr war alles andere als einfach für die zweifache Mutter – immerhin musste sie im März den Tod ihres Ehemannes Tom Parker (✝33) verkraften. Der The Wanted-Frontmann starb infolge eines Hirntumors. In einem rührenden Post pünktlich zum Jahreswechsel erinnert sich Kelsey zurück und verrät: Sie versucht nach Toms Tod, nach vorne zu schauen!

Auf Instagram teilte die Influencerin am Sonntag ein Bild, das sie strahlend in einem bunten Glitzeranzug zeigt. Doch auch wenn Kelsey auf dem Schnappschuss total happy aussieht, spricht sie unter ihrem Beitrag offen über das wohl traurigste Jahr ihres Lebens. "Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, wie ich mich im neuen Jahr fühlen soll. Ich möchte hoffnungsvoll sein und mich auf das neue Jahr freuen, aber es ist schwer, vorwärtszugehen, ohne zurückzuschauen", gibt die 32-Jährige offen zu. Dabei teilt sie mit ihren Followern auch, dass sie weiterhin um ihren Liebsten trauern werde, aber dennoch positiv in die Zukunft blicken wolle.

Vor allem die Weihnachtsfeiertage waren schwer für die alleinerziehende Mutter – immerhin war es das erste Fest ohne Tom. "Das hat mich heute Abend wirklich, wirklich getroffen. Es hat mich überrascht. [...] Ich habe mich buchstäblich vor Weihnachten gefürchtet", erklärte sie die Tatsache, dass sie die Weihnachtsgeschenke für ihre Kids in diesem Jahr alleine verpacken musste via Instagram.

Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Tom und Kelsey Parker mit ihren beiden Kindern

Anzeige

Instagram / tomparkerofficial Die Schauspielerin Kelsey Parker mit ihrem Mann Tom Parker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de