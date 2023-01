Peinlich: Cristiano Ronaldo verwechselt Land seines Vereins!

Da hat sich Cristiano Ronaldo (37) wohl im Land geirrt. Nachdem sich der Fußballer und sein ehemaliger Verein Manchester United voneinander getrennt hatten, blieb er nicht lange auf dem Markt: Ende Dezember wurde der Wechsel zum Klub Al-Nassr im Wüstenstaat Saudi-Arabien offiziell. Doch bei einer der ersten Pressekonferenzen für seinen neuen Verein scheint der Kicker nicht genau zu wissen, wo er sich befindet: Cristiano verwechselte Saudi-Arabien mit Südafrika.

Wie The Sun berichtete, sollte Cristiano bei der Pressekonferenz als neuer Spieler bei Al-Nassr vorgestellt werden. Doch vor dem Abschluss der Konferenz passierte dem Kicker ein Fauxpas. "Für mich ist das nicht das Ende meiner Karriere, nach Südafrika zu gehen", meinte er stolz. Damit irrte er sich nicht nur im Land, sondern auch im Kontinent, denn die Arabische Halbinsel gehört zu Asien. Während Cristiano seinen Fehler nicht zu bemerken schien, lachte das Netz herzlich. Einige Fans schienen aber auch geschockt über den geografischen Patzer und kommentierten ihn bei Twitter und Co. mit traurigen Emojis.

Dennoch ist Cristiano offenbar hoch motiviert, für seinen neuen Verein auf dem Platz stehen zu dürfen. "Ich habe alles gewonnen, ich habe in Europa für wichtige Klubs gespielt. Jetzt ist es in Asien eine neue Herausforderung", freute sich der 37-Jährige. In Europa sei seine Arbeit getan und er könne es kaum erwarten, seine neue Mannschaft kennenzulernen.

