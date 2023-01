"Are You The One?"-Marwin hat schon über 1000 BHs geöffnet

Hat Marwin Klute alles im Griff? Bei Are You The One? sind zehn Männer und zehn Frauen auf der Suche nach ihrem perfekten Partner. Vor allem Kandidat Sasa lässt dabei nichts anbrennen. Während er anfangs noch ganz verzaubert von Vanessa war, bandelte er nun wieder mit Carina an. Marwin hingegen scheint in Dorna sein Perfect Match gefunden zu haben. Und die Blondine kann sich wohl besonders auf die Geschicklichkeit seine Finger freuen – denkt zumindest Marwin.

Bei einem Spiel müssen die Männer ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellen: Die Singles sollen die BHs der Frauen mit einer Hand öffnen. Marwin gibt sich von Anfang an selbstbewusst: "Der eine oder andere BH wurde schon von mir geöffnet. Ein paar Hundert werden es schon gewesen sein – wenn nicht sogar tausend. Bin sehr gespannt, ob ich es gut hinkriege oder eben nicht." Aber bereits beim ersten BH hat der Blondschopf Probleme: Dornas BH lässt sich einfach nicht öffnen. Mit einer Hand hätte er es noch nie gemacht, ist seine Erklärung im Anschluss.

Wenig überraschend ist Marwin am Ende auch nicht einer der zwei Gewinner, die auf ein Date dürfen. Ken und Max können zusammen mit Caro und Carina die Villa zu einem Ausflug verlassen. Gemeinsam mixen die vier Cocktails und führen im Anschluss sogar noch tiefe Gespräche, um ihren Partner besser kennenzulernen.

