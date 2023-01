Süßer Schnappschuss: So verliebt sind Romeo Beckham und Mia

Romeo Beckham (20) und Mia Regan scheinen wieder total verliebt zu sein. Im vergangenen Juli hatten der Promi-Nachwuchs und seine Freundin ihre Trennung publik gemacht. Doch das Beziehungs-Aus war nicht von langer Dauer, denn schon einige Monate später feierten die beiden Turteltauben ein Liebes-Comeback. Nun scheint es zwischen ihnen besser als je zuvor zu laufen. Im Netz teilte Mia jetzt einige zuckersüße Schnappschüsse mit Romeo.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 20-Jährige nun die Aufnahmen, die den Kicker und sie superverschmust zeigen. Augenscheinlich hatte es sich das Paar in einem Fotoautomaten gemütlich gemacht. Die Ergebnisse hatte Mia anschließend offenbar kurzerhand abfotografiert. So war auf dem ersten der drei Bilder zu sehen, wie die Beauty ihrem Herzbuben einen Kuss auf die Nase gibt. Kurz darauf schien sich Romeo dann revanchiert zu haben, denn auf dem nächsten Schnappschuss küsst er seine Freundin liebevoll auf die Wange. Außer einem Stern-Emoji ließ das Model seinen Post allerdings unkommentiert.

Erst vor wenigen Wochen hatte der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) seine Community mit einer süßen Aufnahme mit seiner Freundin begeistert. Auf seinem Social-Media-Account hatte der 20-Jährige einen kurzen Clip geteilt, in dem er sich mit Mia eine Schneeballschlacht liefert. Nachdem Romeo seiner Partnerin das Gesicht eingeseift hatte, hatte diese sich mit einem Schneeball gerächt.

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham im Dezember 2022

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und seine Freundin Mia Regan

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham und Mia Regan im November 2021

