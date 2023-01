Cristiano Ronaldos neuer Klub Al-Nassr muss Spiel absagen

So hat sich Cristiano Ronaldo (37) seinen Start in Saudi-Arabien wahrscheinlich nicht vorgestellt. Der ehemalige Kicker von Manchester United und Real Madrid steht seit einigen Wochen bei Al-Nassr unter Vertrag. Der Portugiese ist nämlich bei dem Premier-League-Klub in Ungnade gefallen, nachdem er in einem Interview heftig gegen den Verein und Trainer Erik ten Hag geschossen hatte. Bei seinem neuen Klub läuft nun allerdings auch nicht alles nach Plan.

Die erste Partie nach Cristianos Transfer muss jetzt nämlich verschoben werden. "Aufgrund starker Regenfälle, die die Stromversorgung des Stadions beeinträchtigen, wurden wir offiziell darüber informiert, dass das heutige Spiel gegen Al Ta'i um 24 Stunden verschoben wird", teilte der Klub auf Twitter mit.

Sein Debüt hätte der Portugiese aber ohnehin nicht gefeiert. Spielberechtigt ist der Kicker nämlich noch nicht. Der 37-Jährige ist derzeit noch der neunte ausländische Spieler im Team des aktuellen Tabellenführers – in der Saudi Professional League sind allerdings nur acht erlaubt. Es wird bereits spekuliert, dass man sich in Kürze vom usbekischen Nationalspieler Jaloliddin Masharipov trennen wird.

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Instagram / alnassr_fc Cristiano Ronaldo mit seinem neuen Trikot

Getty Images Cristiano Ronaldo bei der WM in Katar, 2022

