Exit-Klausel: Ist Cristiano Ronaldo bald wieder in England?

Cristiano Ronaldo (37) könnte bald doch wieder auf der Insel spielen. Der Profikicker machte in den letzten Wochen viele Schlagzeilen: Er war bei seinem alten Verein Manchester United nach einem Interview in Ungnade gefallen und wechselte daraufhin zum saudi-arabischen Klub Al-Nassr. Damit wurde er zum bestbezahlten Spieler aller Zeiten – mit einem Jahresgehalt von circa 200 Millionen Euro. Doch Cristiano könnte im Sommer bereits wieder nach England zurückkehren.

Wie die spanische Marca erfahren haben will, soll Cristianos zweieinhalb Jahre laufender Vertrag mit Al-Nassr nämlich nicht nur Unsummen an Gehalt beinhalten, sondern auch eine geheime Klausel: Diese könnte es ihm erlauben, in der kommenden Saison mit dem Premier-League-Verein Newcastle United in der Champions League zu spielen. Allerdings nur, wenn der aktuelle Tabellendritte in England sich für die Königsklasse qualifiziert. Dann soll der Kicker die Möglichkeit haben, sich auf die Insel verleihen lassen zu können.

Das wäre möglich, da seit Ende 2021 der Großteil von Newcastle einem saudi-arabischen Staatsfonds gehört. Somit bestehen entsprechende Verflechtungen, die ein Leihgeschäft ermöglichen könnten. Ob ein solches aber tatsächlich Realität werden wird, ist fraglich.

Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Cristiano Ronaldo im Manchester United-Trikot

Cristiano Ronaldo im Manchester United-Trikot

