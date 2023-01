In Freizeit-Look: Schwangere Jessie J unterwegs zum Friseur

Jessie J (34) setzt ihre Babykugel gekonnt in Szene! Die Sängerin war zutiefst erschüttert gewesen, als sie im Jahr 2021 eine Fehlgeburt erlitten hatte. Umso erfreulicher ist nun: Die Beauty ist erneut schwanger! Das hat sie der Öffentlichkeit überglücklich am 6. Januar – nur 13 Monate nach Bekanntgabe ihrer Fehlgeburt – verraten. Jetzt verzückt Jessie im Freizeit-Look auf dem Weg zum Friseur!

Paparazzi lichteten die 34-Jährige nun in ganz lässigen Klamotten ab. Die "Flashlight"-Interpretin trug ein weißes Crop-Top und eine schwarze Leggins, wodurch ihre noch ziemlich kleine Babykugel zum Vorschein kam. Ihre Lockenpracht knotete Jessie zu einem Dutt zusammen. Die übergroße Sonnenbrille verdeckte zwar beinahe ihr ganzes Gesicht, doch kamen dadurch ihre strahlenden Lippen umso mehr zur Geltung. Kurze Zeit später habe die Schwangere den Friseur mit frisch frisierter Mähne, die ihr über die Schultern fielen, wieder verlassen.

Auf Instagram hatte die Brünette in einem zusammen geschnittenen Clip die verschiedenen Stadien ihrer Schwangerschaft dokumentiert. In der Bildunterschrift schrieb Jessie über sich selbst witzelnd unter anderem: "Ehrlich gesagt möchte ich einfach nur in einem Catsuit in der Öffentlichkeit weinen und eine schokoladenüberzogene Gurke essen, ohne dass Fragen gestellt werden."

Instagram / jessiej Jessie J mit einem Schwangerschaftstest

Instagram / jessiej Jessie J 2023

Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

