Jessie J ist wieder schwanger: Diese Stars gratulieren ihr

Die Promiwelt freut sich für Jessie J (34). Am Freitagabend meldete sich die Sängerin auf Social Media mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans. Die "Flashlight"-Interpretin verkündete überglücklich, dass sie wieder schwanger ist. Zuvor hatte die Musikerin 2021 eine Fehlgeburt erlitten, welche sie zutiefst erschüttert hat. Zahlreiche Fans und Stars freuen sich mit Jessie und gratulierten ihr jetzt zu ihrem Babyglück!

"Als du mir davon erzählt hast – ich habe in meinem Herzen die größte Dankbarkeit verspürt... Du verdienst das über alle Maßen", freute sich Schauspielerin Ruby Rose (36) in den Kommentaren unter dem Instagram-Posting der 34-Jährigen. Auch Leona Lewis (37) hinterließ ihrer Kollegin Glückwünsche. "Aw, herzlichen Glückwunsch Mama, ich freue mich so sehr für dich", schrieb die Sängerin. "Ah, ich schreie. Herzlichen Glückwunsch!", kommentierte die Musikerin Kelly Rowland (41).

Auch Stacey Solomon (33), die erst vor wenigen Tagen selbst ihre Schwangerschaft verkündet hatte, ließ es sich nicht nehmen, der Sängerin ein paar liebe Worte da zu lassen. "Oh Jessie, ich freue mich so sehr für dich. Ich liebe dich", schwärmte sie. Ebenfalls gratulierten Pixie Lott (31), Paloma Faith (41), Daniel Craig (54) und auch Chris Browns (33) Ex Karrueche Tran (34) der Musikerin zu ihrer Schwangerschaft.

Anzeige

Getty Images Ruby Rose im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / leonalewis Leona Lewis, Sängerin

Anzeige

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon, Sängerin

Anzeige

Glaubt ihr, Jessie wird bald noch mehr Fotos mit Babybauch teilen? Ja, ganz bestimmt! Nein, wahrscheinlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de