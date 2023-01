"Meine Geschichte": Die ersten Infos zu Nathalie Volks Buch!

Nathalie Volk (26) gibt erste Einblicke! Die GNTM-Bekanntheit teaserte bereits im Sommer 2022 an, dass sie ein Buch herausbringen wird. Ihrer Meinung nach werde das Werk "das Internet sprengen". Mehr hatte sie zu dem Zeitpunkt aber noch nicht verraten. Jetzt kann man jedoch erahnen, worum es in dem Buch der Beauty gehen könnte. Das sind die ersten Infos über Nathalies Buch!

Auf ihrem Instagram-Profil verrät sie in einem Beitrag, dass sie ihre Erfahrungen und Lebensgeschichten schildern wolle: "Mit meiner Geschichte möchte ich etwas zurückgeben. [...] Ich bin froh, wenn ich schon einen Menschen erreichen kann, der große Ziele und Träume hat." Ob Nathalie über ihre Zeit in der Modelshow oder ihre Beziehungen auspacken wird, ist noch unklar. Eins steht aber fest: "[...] aus privatrechtlichen Gründen werde ich viele Namen und Identitäten in diesem Buch ändern."

Außerdem enthüllt sie, wie die insgesamt zehn Kapitel ihres Buches heißen werden: "'Ein neuer Anfang', 'Prima Donna', 'Brand in Bollywood', 'Ein lieber Journalist', 'Qualifizierung', 'Oscars und ein Kolibri', 'Barcelona', 'Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll', 'Ready to Rumble', 'Resilienz'."

