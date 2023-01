Vor Dschungelcamp-Start: Lucas Cordalis ist total langweilig

In wenigen Tagen ist endlich wieder Zeit für den australischen Dschungel! Am Freitag geht das Dschungelcamp in die 16. Runde. Mit dabei ist unter anderem Partysänger Lucas Cordalis (55). Der Musiker hätte eigentlich schon in der vergangenen Staffel dabei sein sollen. Eine Corona-Erkrankung kurz vor dem Einzug machte ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung. Um dem dieses Mal vorzubeugen, befindet er sich derzeit in seinem Hotelzimmer in Quarantäne. Lucas ist nun aber total langweilig!

Auf Instagram meldet sich der Sohn des ehemaligen Dschungelkönigs Costa Cordalis (✝75) bei seinen Fans direkt aus Down Under. "Dschungel-Quarantäne Tag zwei", schreibt er unter einem Bild, das ihn beim Lachsessen zeigt. Offenbar genießt der Gatte von Daniela Katzenberger (36) die Zeit, bevor er bloß noch Bohnen aufgetischt bekommt. "Es geht mir sehr gut, nur die Langeweile nervt", schreibt er sich sein Leid von der Seele. Seine Follower fragt er zudem um Rat, womit er sich denn allein in seinem Zimmer beschäftigen könne.

"Lass dir ein Puzzle bringen", schlägt eine Nutzerin dem Familienvater vor. Eine andere vertritt die Meinung, dass Lucas sich lieber mit seiner Strategie im Dschungel befassen solle. Sie rät ihm, darüber nachzudenken, wie er möglichst authentisch im Camp rüberkomme, ohne sich dabei zu verstellen.

Getty Images Lucas Cordalis in Köln, 2016

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der McDonald's Benefiz Gala 2022

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis auf dem Weg nach Australien im Januar 2023

