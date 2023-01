Wegen Tanz in "Spirited": Hugh Jackman disst Ryan Reynolds

Hugh Jackman (54) leistet sich einen Spaß auf Ryan Reynolds (46) Kosten. Der Deadpool-Darsteller erkundete für sein Musical "Spirited" ein ganz neues Terrain: Tanzen und Singen. Er befürchtete bereits, dass sein Kumpel Hugh das sehr lustig finden würde. Immerhin hat der Tony-Award-Gewinner auf dem Gebiet viel mehr Erfahrung. Mit seiner Vermutung sollte er recht behalten: Hugh ließ es sich nicht nehmen, einen Witz über Ryans Musical-Nummer zu machen.

Auf Twitter postete Hugh ein Video, in dem er über Ryans Rolle in "Spirited" spricht. Vor allem das Lied "Good Afternoon" habe ihm besonders gefallen, aber dass die Academy den Song wohl für die Oscars in Betracht zieht, findet er offenbar nicht so toll. "Wenn Ryan Reynolds eine Nominierung in der Kategorie 'Bester Song' bekommt, wird das nächste Jahr meines Lebens unerträglich. [...] Bitte, bitte, gebt Ryan nicht diese Bestätigung", flehte der Hollywoodstar. Die beiden werden nämlich gemeinsam für den Film "Deadpool 3" vor der Kamera stehen. Er behauptete scherzhaft, dass eine Nominierung die Zusammenarbeit unmöglich machen würde.

Ryan konnte diese Aussage offenbar nicht unkommentiert stehen lassen und reagierte direkt. "Stimme dem nicht zu. Ich denke, die Doubles, die für Will und mich gesungen und getanzt haben, würden liebend gerne bei den Oscars auftreten", erklärte er. Damit stellte er praktisch klar, dass die Ehre sowieso gar nicht ihm gebühre, da er nicht selbst performt hat.

Getty Images Hugh Jackman bei der "The Front Runner"-Premiere in Toronto im September 2018

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman und Ryan Reynolds, Dezember 2019

Getty Images Ryan Reynolds grüßt, 2022

