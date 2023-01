Ganz natürlich: Cathy Hummels ungeschminkt auf Urlaubsfotos

Cathy Hummels (34) zeigt sich ganz natürlich! Vor einigen Wochen wurde die Scheidung der Influencerin und des Profikickers Mats Hummels (34) offiziell bekannt gegeben. Jedoch verbringen die beiden aufgrund ihres gemeinsamen Sohnes Ludwig (4) noch viel Zeit miteinander. So läuteten sie vor wenigen Tagen gemeinsam das neue Jahr ein. Nun verschlug es Cathy nach Dubai. Von dort aus teilt die Beauty regelmäßig Urlaubsfotos mit ihren Fans – auch komplett ungeschminkt.

Auf Instagram veröffentlichte die 34-Jährige eine Reihe an niedlichen Schnappschüssen mit ihrem Sohn am Hotelpool. Die Moderatorin zeigt sich auf den Fotos nicht nur mit einem sehr gemütlichen Outfit – sondern auch ungeschminkt. "Irgendwann wird es schon wieder ernst, dann mach ich mich auch mal wieder zurecht", betitelte sie ihren Beitrag. Auch ihren Fans gefällt der realistische Look, wie sie in der Kommentarspalte verdeutlichten. "Vergiss das Zurechtmachen – du siehst so sehr gut aus", schrieb ein Follower. Viele User schwärmten auch von ihrem Sohnemann, der laut den Fans "mächtig gewachsen ist".

Doch die Reality-TV-Bekanntheit zeigte sich ihren Fans nicht nur natürlich, sondern auch freizügig. Im Netz postete sie auch einen Schnappschuss, auf dem Cathy nackt am Pool sitzt. "Gerade bin ich alleine, nicht einsam, nicht verheiratet, Single und mache, was ich will", betonte sie.

Instagram / cathyhummels Sohn Ludwig mit Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Dubai-Urlaub

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Januar 2023

