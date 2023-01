Nach Schwanger-News: Rumer Willis das erste Mal gesichtet!

Rumer Willis (34) genießt ihre Schwangerschaft! Vor rund zwei Wochen verkündete die Tochter von Demi Moore (60) und Bruce Willis (67), dass sie mit ihrem Partner Derek Richard Thomas ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Im Netz gewährte sie ihren Fans bereits einen süßen Einblick auf ihre wachsende Babykugel. In der Öffentlichkeit zeigte sich die Beauty jedoch noch nicht – bis jetzt: Rumer wurde mit ihrem Liebsten beim Shoppen erwischt!

Auf den Paparazzi-Aufnahmen, die der DailyMail vorliegen, zeigen die 34-Jährige und den Musiker beim Überqueren eines Parkplatzes. Die werdende Mutter trug einen beigen Strickpullover, schwarze Skinny Jeans und dunkle Schlappen mit Socken. Dazu steckte sie ihre Haare in einen frechen Dutt. Derek hingegen glänzte in einem gestreiften Hemd, schwarzen Jeans und Stiefeln. Auf den Bildern schlenderten die zukünftigen Eltern Hand in Hand zu ihrem Einkaufsziel.

Erst im November gab Rumer bekannt, dass sie mit dem Künstler zusammen ist. Auf Instagram machte die Bekanntheit ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Bild offiziell. Die zwei posierten eng aneinander. Auf einem weiteren Foto gab sie ihrem Freund einen Kuss auf die Wange.

GAC/MEGA Derek Richard Thomas und Rumer Willis im Januar 2023

Instagram / rumerwillis Rumer Willis mit ihrem Partner Derek Richard Thomas

Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis, November 2022

