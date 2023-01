Jessica Alba teilt süße Familienfotos von Disneyland-Ausflug

Jessica Alba (41) gibt mal wieder einen niedlichen Einblick in ihr Familienleben. Die Schauspielerin ist in den vergangenen Jahren dreimal Mama geworden. Anlässlich des Weihnachtsfestes teilte sie stolz ein Weihnachtsbild mit ihrer Familie. Darauf haben alle fünf das gleiche Outfit an – einen roten Pullover mit Schneeflocken-Print und eine Hose in dem gleichen Muster. Nun gab es wieder einen Anlass für ein süßes Bild – und das sogar an einem ganz besonderen Ort.

Die Schauspielerin veröffentlichte eine Reihe von Fotos auf Instagram von ihrem Ausflug nach Disneyland, wo sie den Geburtstag ihres Sohnes Hayes (5) im Kreise ihrer Liebsten feierten. Auf dem ersten Schnappschuss posiert die fünfköpfige Familie – Jessica, Ehemann Cash Warren (44) und ihre drei Kinder, Sohn Hayes und die Töchter Haven (11) und Honor (14) – zusammen mit dem Schloss von Dornröschen in der Ferne. "Wir feiern unseren Fünfjährigen mit der Truppe! Liebe die Erinnerungen, die wir im Disneyland mit der ganzen Familie und unseren besten Freunden schaffen", schreibt sie dazu.

Erst zu Weihnachten teilte Jessica einen süßen Familienschnappschuss. Für die Weihnachtskarte versammelte sich die ganze Familie in weihnachtlichen Pyjamas vor dem Haus und posierte für ein süßes Porträt. Sogar die beiden Hunde durften auf dem Foto nicht fehlen. "Es gibt nichts Besseres, als drei Kinder und zwei Hunde für ein Festtagsshooting zusammenzubringen...", schrieb sie dazu.

