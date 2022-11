Weihnachtskarte: Schönes Foto von Jessica Alba samt Familie

Was für eine süße Familie! Jessica Alba (41) ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin und Unternehmerin. Gleichzeitig ist sie auch noch die Mutter von drei Kindern. Mit ihrem Mann Cash Warren (43) hat sie die beiden Töchter Honor (14) und Haven (11) und Sohnemann Hayes (4), der erst 2017 das Licht der Welt erblickte. Für ihre Weihnachtskarte brachte Jessica nun die gesamte Rasselbande vor die Linse!

Via Instagram teilte die 41-Jährige einen witzigen Clip. Darin ist zu sehen, wie es drunter und drüber geht, ehe die drei Kinder, Cash, Jessica und auch die Hunde in Position sind, um das Familienfoto zu schießen. "Es gibt nichts Besseres, als drei Kinder und zwei Hunde für ein Festtagsshooting zusammen zu bringen...", schrieb die Dreifach-Mama. Doch das Ganze hat sich gelohnt. "So süß", schwärmen die Follower in der Kommentarspalte.

Vor allem eines stach den Fans ins Auge: Die 14-jährige Honor ähnelt ihrer berühmten Mutter enorm! "Honor ist dein Zwilling", staunte ein Instagram-User und stand mit dieser Meinung nicht alleine da. "Honor ist einfach dein Double!", fand auch ein weiterer Nutzer.

Getty Images Jessica Alba und Cash Warren auf der "Baby2Baby"-Gala 2022

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihrer Familie im Oktober 2022

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und ihre Tochter Honor im Juli 2022

