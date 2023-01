Mut zu "Makeln": Twenty4Tim zeigt seine Dehnungsstreifen

Twenty4Tim (22) setzt ein Statement! Der TikTok-Star wurde in seinen jungen Jahren schon häufig kritisiert: Sei es aufgrund seines extrovertierten Charakters oder wegen seines Körpers. Gerade deshalb setzt sich der Influencer für Body-Positivity und Selbstliebe ein – und motiviert seine vielen Social-Media-Follower, zu sich zu stehen. Mit einem bestimmten Posting möchte Tim nun seine Fans und auch Hater zum Nachdenken anregen!

Der 22-Jährige schreibt in einem Instagram-Beitrag: "Können wir Dehnungsstreifen bitte endlich normalisieren? Meine sind nämlich süß." Auf dem dazugehörigen Bild ist der TikTok-Star vor einem Spiegel posierend zu sehen, wie er seine Dehnungsstreifen in Szene setzt. In den Kommentaren zeigen sich viele Fans begeistert über seine Message: "Ich finde es krass mutig so was zu teilen, dabei ist es eins der normalsten Dinge", oder auch "[Makel] sollten normalisiert werden".

Die Kommentare beweisen, dass Tims Fans ihn für seine Offenheit feiern. Aber so einigen ist auch ein anderes Detail auf dem Schnappschuss ins Auge gesprungen. Er posiert auf dem Bild in seiner Unterhose – und eine Beule ist zu erkennen. Ein Follower schreibt in Bezug darauf: "[Ich] hätte [...] auch mit weniger tiefen Einblicken leben können."

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, Social-Media-Star

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im November 2021

Anzeige

'Bling Bling' – Twenty4Tim Twenty4Tim in seinem Musikvideo zu 'Bling Bling'

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de