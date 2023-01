Statement gegen Presse: Royals waren sauer auf Prinz Harry

Mit seinen klaren Worten zog Prinz Harry (38) den Ärger seiner Familie auf sich! Seit seinem Rückzug aus der britischen Königsfamilie packt der Aussteiger-Royal über seine Zeit in deren Reihen aus. Vor allem die Öffentlichkeit hatte dem Sohn von Prinzessin Diana (✝36) zu schaffen gemacht. Weil diese unentwegt auf seine Frau Herzogin Meghan (41) losgegangen ist, veröffentlichte der Rotschopf sogar ein deutliches Statement gegen die Presse. Diesen Schritt nahm Harrys Familie ihm allerdings übel.

In seinen Memoiren "Reserve" schreibt der 38-Jährige über die Situation, nachdem er das Statement gegen die Presse veröffentlicht hatte. "Tatsächlich sorgte mein Statement für einen ganz neuen Angriff – seitens meiner Familie. Pa und Willy waren wütend und machten mir lange Vorhaltungen." Sowohl sein Bruder als auch sein Vater seien der Meinung gewesen, Harry habe sie damit in ein schlechtes Licht gerückt. "Weil sie nie ein Statement zugunsten ihrer Freundinnen oder Frauen herausgegeben hatten, wenn diese von den Medien drangsaliert worden waren", erklärt der Brite in seinem Buch.

Mit seinen Enthüllungen rückt Harry seine Familie auch jetzt nicht ins beste Licht – ganz im Gegenteil. Dem zweifachen Vater war bewusst, dass er mit seiner Biografie die Kluft noch vergrößern würde. Die Hoffnung auf eine Versöhnung hat der Enkel der Queen (✝96) aber trotzdem noch nicht aufgegeben.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien, 2018

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William im Februar 2014

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

