Hat sich Romeo Beckham für Freundin Mia tätowieren lassen?

Geht die Liebe zwischen Romeo Beckham (20) und Mia Regan unter die Haut? Drei Jahre war der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) mit seiner Partnerin liiert, bis die zwei im vergangenen Juli ihre Trennung bekannt gegeben hatten. Doch im November gab es die große Überraschung – die zwei wollen ihrer Liebe noch eine zweite Chance geben. Seither zeigt sich das On-off-Pärchen total verliebt in der Öffentlichkeit: Hat sich Romeo nun sogar ein Tattoo für Mia stechen lassen?

Auf seinem Instagram-Account nahm Romeo seine Follower vor Kurzem bei seinem Besuch in einem Tattoo-Studio mit. Bei der Menge an Tattoos, die der 20-Jährige bereits an seinem Körper trägt, macht er seinem Vater David und Bruder Brooklyn (23) inzwischen ordentlich Konkurrenz. Vor allem sein neuestes Kunstwerk könnte dem Verliebten besonders viel bedeuten – denn von nun an ziert ein "Ich liebe dich"-Schriftzug den Oberarm des Fußballers. Ob Romeo sich den Satz für seine Mia hat tätowieren lassen?

Dass Romeo und Mia wieder zusammen sind, verkündete das Paar im Dezember mit einem gemeinsamen Auftritt bei den British Fashion Awards. Auf dem Weg zu einer anschließenden Afterparty schlenderten die zwei Hand in Hand total verliebt in Richtung Eventlocation – und posierten eng umschlungen für die Kameras.

Anzeige

Instagram / romeobeckham Mia Regan und Romeo Beckham im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / romeobeckham Romeo Beckhams neues Tattoo, Januar 2023

Anzeige

Action Press / Backgrid Collage: Romeo Beckham und Mia Regan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de