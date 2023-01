Oasis-Star Noel Gallagher beendet Beziehung nach 22 Jahren

Noel Gallagher (55) und seine Frau gehen jetzt getrennte Wege. Der Oasis-Sänger und sein Bruder Liam Gallagher (50) sind seit über zehn Jahre zerstritten. Noel soll den Streit 2009 verursacht haben. Damals hatte sein Bruder ihm Klamotten seines neuen Labels geschenkt, die er dann der Altkleiderspende überließ. Nun tritt eine weitere Person aus seinem Leben: Noel und seine Frau Sara haben sich getrennt.

Der Gitarrist soll bereits aus dem gemeinsamen Haus in Hampshire ausgezogen sein, berichtet Sun. Eine Quelle verriet außerdem: "Es ist eine große Schande, aber sie versuchen, es zivilisiert zu halten. Noel ist ausgezogen, aber Sara möchte vielleicht irgendwann zurück nach London ziehen. Sie planen alles in Ruhe, um die Störung so gering wie möglich zu halten." Der Sprecher des Paares bestätigte die Trennung nach 22 Jahren und sagte, dass die beiden Söhne nun für sie Priorität hätten.

Könnte jetzt womöglich eine Wiedervereinigung von Oasis anstehen? Saras Beziehung zu ihrem Schwager Liam gilt als angespannt und soll ein Faktor bei der Trennung der Band 2009 gewesen sein. Sara und Liam zerstritten sich erstmals 2002. Einmal soll der Sänger sie elfmal in einer Nacht angerufen haben, um sie zu beleidigen. Noel hat regelmäßig betont, dass er sich wegen der verbalen Angriffe auf seine Frau niemals mit Liam versöhnen würde.

