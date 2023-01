CR7-Ersatz bei Manchester United ist ein Ex-Bundesliga-Star

Dieser Stürmer tritt nun Cristiano Ronaldos (37) Erbe an. Der Portugiese und sein Ex-Verein Manchester United haben im Dezember beschlossen, den Vertrag des 37-Jährigen aufzulösen, nachdem Cristiano in einem Interview heftig gegen den Klub und seine Verantwortlichen geschossen hatte. Inzwischen kickt der Stürmer in Saudi-Arabien. Manchester war allerdings weiterhin auf der Suche nach Ersatz – den scheint der Verein jetzt gefunden zu haben.

Wie der Klub auf Twitter bekannt gab, verstärken sich die Red Devils mit Wout Weghorst. Der Niederländer kommt auf Leihbasis und hat bis zum Ende der Saison unterschrieben. Der Kicker wird vom Burnley FC ausgeliehen – zuvor kickte er fast vier Jahre im Trikot des VfL Wolfsburg in der Bundesliga.

Genau wie Cristiano könnte bald ein weiterer Weltstar in Saudi-Arabien spielen: Lionel Messi (35) hat wohl ebenfalls die Möglichkeit den Verein zu wechseln – für ein Mega-Gehalt. Dem Stürmer von Paris Saint-Germain soll ein Vertrag von Al Hilal angeboten worden sein, der ihm rund 280 Millionen Euro jährlich einbringen würde. Aktuell verdient er rund 70 Millionen im Jahr.

Getty Images Cristiano Ronaldo bei seinem neuen Klub Al-Nassr

Getty Images Wout Weghorst, Fußballer

Getty Images Lionel Messi bei der WM in Katar

