Lisa Marie Presleys Familie lehnte weitere Reanimation ab

Lisa Marie Presleys (✝54) Familie traf eine letzte Entscheidung. Am Donnerstag starb die Tochter des legendären Musikers Elvis Presley (✝42). Nach Berichten erlitt die Sängerin zu Hause einen Herzstillstand und wurde nach einer Wiederbelebung im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Bisher war zu ihren genaueren Todesumständen nichts weiter bekannt. Doch offenbar war es Lisa Maries Familie, die darum bat, die lebenserhaltenden Maßnahmen abzustellen.

Wie TMZ berichtet, musste Lisa Maries Familie in ihren letzten Momenten eine schwere Entscheidung treffen. Demnach soll sie nach der Einlieferung in ein Krankenhaus erneut einen Herzstillstand erlitten haben. Die Ärzte gaben ihren Angehörigen die Möglichkeit, zu entscheiden, welche Maßnahmen eingeleitet werden sollen. Die Anweisung lautete dann wohl, keine weitere Wiederbelebung durchzuführen, da Lisa Marie schon bei ihrer Einlieferung für hirntot erklärt worden war. Daraufhin wurden die Geräte abgestellt und wenige Stunden später ging die offizielle Todesmeldung an die Öffentlichkeit.

Lisa Maries Tod wurde von ihrer Mutter Priscilla Presley offiziell bestätigt. "Schweren Herzens muss ich die niederschmetternde Nachricht überbringen, dass meine wunderschöne Tochter Lisa Marie von uns gegangen ist", erklärte sie in einem Statement. Seitdem trauern Fans, Freunde und Kollegen im Netz um die 54-Jährige.

Getty Images Lisa Marie Presley, 2015

Getty Images Priscilla Presley und Lisa Marie Presley, September 2013

Getty Images Lisa Marie Presley, Priscilla Presley und ihre Familie im Juni 2022

