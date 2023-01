Nach Tod: "Elvis"-Produzent erinnert an Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley bleibt unvergessen. Nach einem plötzlichen Herzinfarkt verstarb die Tochter von Elvis Presley (✝42) am 12. Januar im Alter von gerade einmal 54 Jahren. Zahlreiche Fans und VIPs meldeten sich nach ihrem Ableben bereits zu Wort und widmeten der Musikerin rührende Zeilen – darunter Tom Hanks (66), Pink (43) und John Travolta (68). Auch der "Elvis"-Produzent Baz Luhrmann (60), der während der Dreharbeiten des Biopics eine enge Bindung zu der Sängerin aufgebaut hatte, erinnerte nun mit einem rührenden Post an Lisa Marie.

Auf Instagram teilte der 60-Jährige jetzt ein Foto, auf dem Hauptdarsteller Austin Butler (31) gemeinsam mit der US-Amerikanerin herzlich lacht. In der Bildunterschrift darunter zollte er Lisa Marie Tribut. Baz sei total dankbar darüber, mit ihr zusammengearbeitet zu haben. "Ihr plötzlicher, schockierender Verlust hat Menschen auf der ganzen Welt erschüttert", schrieb er und fügte hinzu: "Lisa Marie, wir werden deine Wärme, dein Lächeln und deine Liebe vermissen."

Country-Legende Dolly Parton (76) hatte nach dem plötzlichem Tod der "Over Me"-Interpretin ebenfalls einen herzergreifenden Beitrag im Netz geteilt, in dem sie Lisas Mutter Priscilla Presley ihr Beileid aussprach. "Priscilla, ich weiß, wie traurig du sein musst. Möge Gott dich in dieser Zeit trösten. Elvis, ich weiß, wie glücklich du bist, dass sie endlich zu Hause ist und wieder bei dir ist", hatte sie auf ihrem Instagram-Account notiert.

