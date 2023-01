So hat Anne Wünsche nach der Schwangerschaft abgenommen!

Anne Wünsche (31) hat nach der Entbindung erfolgreich abgespeckt! Im Juli begrüßte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihr drittes Kind auf der Welt. Nach ihren Töchtern Juna und Miley durfte sie nun den kleinen Sávio willkommen heißen. Während ihrer Schwangerschaft hatte die Influencerin ein bisschen zugelegt. Mittlerweile hat Anne über zehn Kilo abgenommen – und fühlt sich wieder pudelwohl in ihrer Haut. Doch wie hat sie das geschafft?

"Ich wiege jetzt gerade aktuell 59 Kilo. Das war mein Gewicht vor der Schwangerschaft", erzählte die 30-Jährige stolz in ihrer Instagram-Story. Innerhalb von sechs Monaten habe Anne es geschafft, über zehn Kilo abzunehmen. Doch was ist ihr Erfolgsgeheimnis? "Wichtig ist, glaube ich, dass man keine Diät macht, sondern eine Ernährungsumstellung", meinte sie. Zusätzlich habe es der Berlinerin sehr geholfen, täglich auf das Frühstück zu verzichten. "Meine letzte Mahlzeit ist circa um 20 Uhr und meine erste so zwischen 13 und 15 Uhr", führte sie weiter aus.

Verbieten wolle sich die dreifache Mutter aber nichts. Hin und wieder gönne sich Anne dementsprechend auch mal ein wenig Fast Food: "Es kann durchaus mal vorkommen, dass ich um 14 Uhr, wenn ich dann übel den Kohldampf habe, einen Döner esse, aber dann bin ich satt! Und abends habe ich nicht mehr so einen großen Hunger, dann esse ich halt etwas Kleines – ein Salätchen oder so."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche zeigt ihren After-Baby-Body im Juli 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Januar 2023

