"Es ist mir egal": Selena Gomez reagiert auf Bodyshaming!

Selena Gomez (30) stellt sich ihren Kritikern! Seit vielen Jahren gehört die Sängerin zu den erfolgreichsten Künstlerinnen in Hollywood. Durch die Mystery-Serie "Only Murders In The Building" etablierte sie sich nun auch wieder als Schauspielerin. Bei den diesjährigen Golden Globe-Awards erlangte die Beauty sogar eine Nominierung. Auf dem Red Carpet zog Selena alle Blicke auf sich – im Netz gab es jedoch harte Kritik wegen ihres Aussehens. Nun reagierte Selena auf die Kommentare!

In einem Instagram-Live-Video teilte die 30-Jährige gegen ihre Hater aus. "Ich bin gerade ein bisschen dick, weil ich die Feiertage genossen habe", wehrte sich die Unternehmerin. "Das stimmt doch, oder", fragte sie ihre kleine Schwester Gracie, die in dem Clip neben Selena zu sehen ist. Mit einem deutlichen "Ja" antwortete die 9-Jährige. Doch die Musikerin verdeutlichte selbstbewusst, dass ihre Gewichtszunahme sie nicht störe. "Es ist mir egal", sagte sie, während nebenbei der Song "Do My Thang" von Miley Cyrus (30) lief.

In den vergangenen Jahren wurde Selena immer wieder mit Kritik wegen ihres Gewichts konfrontiert. Jedoch ließ sich die "Wolves"-Interpretin von den Hatern nicht unterkriegen. In einem veröffentlichten TikTok-Clip präsentierte sich Selena in einem Badeanzug – in natürlicher Pose und ohne eingezogenen Bauch.

Selena Gomez, Sängerin

Selena Gomez bei den Golden Globes 2023

Selena Gomez im August 2022

