Schönheits-OPs: Das hat Silvia Wollny alles machen lassen

Silvia Wollny (57) klärt jetzt auf! Als elffache Mutter wurde sie im deutschen Fernsehen berühmt und gewährt seither in der Reality-TV-Serie Die Wollnys etliche Einblicke in das turbulente Leben einer Großfamilie. In den vergangenen zwölf Jahren veränderte sich nicht nur viel im familiären Umfeld der TV-Mama, auch körperlich durchlebte sie einen Wandel. Wie dieser genau aussah, verriet Silvia nun ihren Fans!

In einem Q&A auf Instagram beantwortete die 57-Jährige etliche Fan-Fragen, bei der eine genauer auf das Thema Operationen eingeht: "Hattest du schon OP's?" Dies beantwortete das Familienoberhaupt mit einem beherzten "Ja". Botox oder etliche andere Hyaluronbehandlungen gehören jedoch nicht dazu. Sie habe sich lediglich die Haut am Oberarm straffen lassen und eine Zahn-OP gehabt – was es laut Silvia bis heute auch gewesen sein soll. Aber einen Moment! Hat sie da nicht noch eine OP vergessen? Denn nach ihrem Gewichtsverlust vor einigen Jahren hat sie sich neben ihren Oberarmen auch die Haut am Bauch straffen lassen – womit Silvia allerdings schon damals nicht ganz zufrieden gewesen sei.

Weitere Fragen der Community waren unter anderem auch, ob sie weiterhin im Kontakt zu ihren Söhnen stehe, die sich seit Jahren aus dem Medienrummel raushalten. Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin lies aber noch eine weitere Bombe platzen. Denn auf die Frage, ob sie sich vorstellen könne, ins Dschungelcamp zu gehen, gab sie offen zu: "Ja, warum nicht."

Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Oberhaupt der TV-Großfamilie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de