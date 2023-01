Lisha gesteht sich ein: Sie leidet an einer Essstörung!

Lisha ist zur Vernunft gekommen! Für die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin begann im vergangenen Jahr ein wahrer Albtraum. Während der Hochzeitsvorbereitungen mit ihrem langjährigen Partner Lou war sie einem Schlankheitswahn verfallen. Der führte dazu, dass sie 21 Kilo abnahm. Aus der anfänglichen Diät hat sich dann eine Krankheit entwickelt. Die wollte der TV-Star aber lange nicht wahrhaben. Doch jetzt gesteht sich Lisha ein: Sie leidet an einer Essstörung!

In einem Video auf YouTube erklärt die 36-Jährige, wie sie realisiert habe, dass sie eine Essstörung hat. Nachdem die Blondine sich einen Clip vom Posieren im Bikini anschaute, den sie während eines Aufenthaltes im Fitnessstudio aufgenommen hatte, habe es Klick gemacht. "Das, was ich im Spiegel sehe und was die Kamera zeigt, sind für mich zwei verschiedene Welten", gibt Lisha zu. Deshalb habe sie sich zum Vorsatz genommen, 2,4 Kilo zuzulegen, um ihr Wunschgewicht von 58 Kilo zu erreichen. Die würde sie am liebsten am Po ansetzen.

Erst Ende Dezember hatte die Goodbye Deutschland-Bekanntheit bei Betrachtung eines älteren Fotos mit 62 Kilo auf den Hüften von sich auf Instagram geäußert, dass sie zwar gerne wieder ihren alten Body zurückhaben, aber auf keinen Fall an Kilos zunehmen wolle. "Weil ich Angst habe, dass es dann wieder mehr werden", hatte die Beauty verraten.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im Januar 2023

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha macht ein Spiegel-Selfie

