Kate Hudson trägt aufklebbare Brustwarzenhüllen statt BHs

Kate Hudson (43) gibt intime Einblicke! Die US-Amerikanerin ist seit Jahren eine sehr erfolgreiche und gefragte Schauspielerin. Filme wie "Almost Famous – Fast berühmt", "Liebe auf Umwegen" und "Eine Affäre in Paris" machten sie weltberühmt. Zahlreiche Preise hat Kate in Hollywood schon abstauben können. Seit den 2000er Jahren ist sie das Scheinwerferlicht der Kameras nun schon gewöhnt. Jetzt verrät Kate: Sie trägt fast nie einen BH unter ihrer Kleidung!

In einem Video für die "In The Bag"-Serie der britischen Vogue plaudert Kate aus, dass sie statt der BHs gerne auf aufklebbare Brustwarzenhüllen zurückgreife. "Ich muss sie überall mit hinnehmen, weil ich keine BHs mag", verrät sie und erklärt, dass sie nützlich seien, damit Fotos von ihr nicht zum "Gesprächsthema" werden.

Am Set von "Dr. T And The Women" hatte Kate ihre Brustwarzenhüllen bestimmt auch tragen dürfen. In dem Film kommt es zu einem Kuss mit einer Frau. Die "Bride Wars"-Darstellerin schwärmte daraufhin im Interview mit Vanity Fair über Liv Tyler (45): "Sie hatte die weichesten Lippen."

Getty Images Kate Hudson im September 2021

Getty Images Kate Hudson in Venedig im Dezember 2019

United Archives GmbH/ Action Press Liv Tyler und Kate Hudson in "Dr. T And The Women"

