Nach Lisa Maries Tod: Austin Butler für "Elvis" auf Event

Lisa Marie Presley (✝54) und Austin Butler (31) pflegten ein enges Verhältnis miteinander. Vor wenigen Tagen starb die Sängerin überraschend an einem Herzinfarkt. Kurze Zeit vorher erschien sie noch bei den diesjährigen Golden Globes, um die Filmbiografie "Elvis" über ihren Vater Elvis Presley (✝42) zu promoten. Mit seiner Performance als King of Rock 'n' Roll hatte Austin Butler die Tochter der Musiklegende schwer beeindruckt. Nun zeigen sich Austin und die Crew von "Elvis" erstmals nach Lisa Maries Tod wieder auf einem Event!

Für die Critic's Choice Awards 2023 erschien der Schauspieler gemeinsam mit der Kostümdesignerin und dem Regisseur von "Elvis" auf dem roten Teppich, wie US Weekly berichtet. Denn für seine Darstellung des "Jailhouse Rock"-Interpreten war er für einen der Preise nominiert. Die Filmbiografie war auch in der Kategorie "Bester Film" im Rennen. Einen Preis bekam das Drama letztendlich aber für das beste Make-up. Alle drei waren für das Event in Schwarz gekleidet, um ihre tiefe Trauer für die verstorbene Lisa Marie auszudrücken.

Am Mittwoch war Lisa Marie noch selbst bei den Golden Globes auf dem roten Teppich aufgetaucht. Dabei hat sie allerdings bereits geschwächt und unsicher gewirkt. In einem Clip von Extra TV ist zu sehen, wie sie sich während des Interviews an den Arm ihres Freundes Jerry Schilling klammerte. "Ich werde dich am Arm packen", hatte die dreifache Mutter ihm vorher angekündigt. Außerdem hat sie langsam und undeutlich gesprochen und ganze Worte beim Sprechen verschluckt. Bereits dieser letzte Auftritt hatte für große Beunruhigung bei den Fans gesorgt.

Getty Images Catherine Martin, Austin Butler und Baz Luhrmann bei den Critics Choice Awards 2023

Getty Images Austin Butler bei den Critic's Choice Awards 2023

Getty Images Lisa Marie Presley im Januar 2023

