Navarone gedenkt seiner Halbschwester Lisa Marie Presley (†)

Vor wenigen Tagen starb Lisa Marie Presley (✝54) überraschend an einem Herzinfarkt. In ihrem Leben hat die Tochter der Musiklegende Elvis Presley (✝42) mit so einigen Rückschlägen zu kämpfen gehabt. Mit neun Jahren hatte sie ihren Vater verloren. 2020 hatte sie einen weiteren Verlust zu verkraften – Ihr Sohn Benjamin Keough hatte sich mit 27 Jahren das Leben genommen. Lisa Maries Halbbruder Navarone Garibaldi (35) gedenkt ihrer nun mit einem herzzerreißenden Post.

Auf Instagram teilte der Musiker einen Rückblick in Form eines Bildes aus seiner Jugend. Darauf ist er als Kind zu sehen, wie er mit seiner großen Halbschwester im Sand spielt. "Ich hoffe, du hast nun deinen Frieden gefunden und bist bei deinem Dad und deinem Sohn", schrieb er in dem Beitrag. "Ich kann es noch immer nicht glauben, mir fehlen die Worte. Ich liebe dich, Schwester", beendete Navarone seinen rührenden Text.

Lisa Marie soll laut Radar Online in Graceland im US-Bundesstaat Tennessee neben ihrem Vater Elvis und ihrem Sohn Benjamin beigesetzt werden. Insidern zufolge habe sie gegenüber ihrer Familie den Wunsch geäußert, im Meditationsgarten im Haus ihres Vaters in Memphis beerdigt zu werden, der mittlerweile eine berühmte Touristenattraktion ist.

