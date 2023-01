"Bachelor in Paradise"-Umut nimmt Dschungel-Tessa in Schutz

Tessa Bergmeier (33) bekommt Rückendeckung! Die Ex-GNTM-Teilnehmerin ist seit Freitag im Dschungelcamp zu sehen und sorgt seit ihrem Einzug für mächtig Zündstoff. Das Model legte sich am ersten Abend bereits mit Cosimo Citiolo (41) an, aber auch Realitystar Luigi Birofio zeigt sich von der zweifachen Mutter äußerst genervt. Doch Umut Tekin (25) scheint anderer Meinung zu sein und nimmt Tessa jetzt in Schutz.

Der Bachelor in Paradise-Teilnehmer kann den Hass gegenüber der 33-Jährigen nicht nachvollziehen und zieht einen Vergleich. "Ich war selbst mal in ihrer Lage und habe anfangs von 'Bachelor in Paradise' viel Hate abbekommen. Wisst ihr noch, wie schnell sich eure Meinung mir gegenüber geändert hat?", erinnerte Umut seine Fans via Instagram-Story. Der 25-Jährige stellte sich ganz klar auf Tessas Seite: "Sie ist auch nur ein Mensch, vielleicht mit Ecken und Kanten, die dem ein oder anderen nicht passen, aber dennoch sollte es niemanden das Recht geben, sie mit Beleidigungen fertigzumachen."

Auch Camperin Jolina Mennen (30) konnte Umut bisher überzeugen, wie er verriet: "Finde die Frau auch mega, mit ihr wird es glaub auch nicht langweilig." Für Papis Loveday (46) hatte er auch anerkennende Worte übrig: "Finde Papis hat eine coole und hilfsbereite Art an sich. Cooler Typ."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, "Bachelor in Paradise"-Kandidat

RTL Papis Loveday, Dschungelcamp-Kandidat 2023

