Nach ihrem Tod: Lisa Marie Presleys Einkommen veröffentlicht

So wohlhabend war Lisa Marie Presley (✝54) vor ihrem Tod! Die Tochter der Musik-Ikone Elvis Presley (✝42) wurde am vergangenen Donnerstag wegen des Verdachts auf einen Herzinfarkt in ein Krankenhaus eingeliefert. Kurz darauf musste ihre Mutter Priscilla Presley gegenüber einem Magazin bestätigen, dass ihre Tochter verstorben ist. Die Musikerin hinterließ drei Kinder. Nun wurde das Einkommen von Lisa Marie bekannt.

HollywoodLife veröffentlichte jetzt Informationen aus Gerichtsdokumenten. Demnach hatte Lisa Marie bis zu ihrem Tod ein Jahreseinkommen von rund 1,1 Millionen Euro. Der Ex-Mann der Sängerin, Michael Lockwood, verriet allerdings im vergangenen Jahr, dass er glaubt, dass Lisa Marie etwa 219.000 Euro pro Monat (etwa 2,6 Millionen im Jahr) aus dem Nachlass ihres verstorbenen Vaters Elvis erhielt. Zudem sollen seiner Meinung nach 921.000 Euro für ihre Memoiren und ein beträchtlicher Teil des Elvis-Biopics dazu kommen. Michael selbst bekam von seiner Ex-Frau jeden Monat umgerechnet 4200 Euro Unterhalt für die gemeinsamen Zwillinge Harper und Finley.

Auch erbte Lisa Marie Elvis' Anwesen Graceland nach seinem Tod 1977. Dieses wird nun in den Besitz ihrer Töchter Riley (33), Harper und Finley übergehen. Das bestätigte ein Vertreter des Hauses gegenüber dem Magazin People. Lisa Marie selbst soll neben ihrem Vater und ihrem 2020 verstorbenen Sohn Benjamin beigesetzt werden.

