Klaudia Giez frustriert: Sie will mit Adriano zusammenziehen

Klaudia Giez (26) ist überglücklich! Seit ihrer Teilnahme bei Skate Fever – Stars auf Rollschuhen sind sie und Adriano Salvaggio unzertrennlich. Nachdem sie gemeinsam über das Tanzparkett fegten, sprühten auch privat die Funken zwischen ihnen und vor wenigen Monaten machten sie ihre Beziehung offiziell. Doch die beiden trennt eine weite Distanz: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin lebt nämlich in Berlin, während der Love Island-Star in Stuttgart wohnt. Promiflash verriet Klaudia aber jetzt: Sie will unbedingt mit Adriano zusammenziehen!

Am Rande der Berlin Fashion Week traf Promiflash auf das Model. Dabei kam sie auch auf ihren Freund zu sprechen! "Ich bin sehr glücklich! Natürlich frustriert mich das, dass Adriano und ich noch nicht zusammenwohnen, aber wir planen auf jeden Fall was in die Richtung", verriet Klaudia im Interview. Die Distanz geht ihr sogar manchmal ziemlich nahe: "Ich komme immer nach Hause und dann wird erst mal eine Stunde lang geheult, weil ich ihn so sehr vermisse. Eine Fernbeziehung ist nicht so cool."

Doch trotz der Entfernung bekommen die TV-Stars sich regelmäßig zu Gesicht. "Wir sehen uns eigentlich jede Woche, auch nach "Skate Fever". Wir waren jetzt auch lange im Urlaub. Es gab eigentlich keine Woche, in der wir uns nicht gesehen haben", erklärte die Beauty gegenüber Promiflash.

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und Adriano Salvaggio, TV-Bekanntheiten

Instagram / adriano_salvaggio Adriano Salvaggio und Klaudia Giez

