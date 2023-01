Nach "Finger weg!"-Erfolg: Das plant Harry Jowsey jetzt!

Wie geht es für Harry Jowsey (25) weiter? Der attraktive Australier legte mit seiner Teilnahme an der Netflix-Kuppelshow Finger weg! im Jahr 2020 den Grundstein für eine steile Karriere in der Öffentlichkeit: Seit dem Ende der Dating-Sendung konnte er sich bereits über vier Millionen Follower in den sozialen Medien sichern. Aber was plant Harry denn jetzt eigentlich für seine weitere Karriere? Im Promiflash-Interview gewährt er einen Einblick in seine Pläne...

Gegenüber Promiflash erklärt Harry jetzt, dass er gerne als Schauspieler durchstarten wolle. "Das ist im Moment das Ziel. Ich gehe zu einem Haufen Castings und ich habe schon ein paar Sachen gefilmt", betont der 25-Jährige. Allerdings wolle der Influencer erst einmal "die Zeit und die Mühe und den Respekt" aufbringen, um an seinen Künsten zu feilen. "Ich versuche erst einmal gut darin zu werden", fasst er zusammen.

Harry möchte nämlich nicht einfach nur schauspielern, weil er jetzt durch seine Bekanntheit die Möglichkeit dazu hat! "Ich will nicht einfach nur eine weitere Person aus dem Reality-TV sein, die in die Schauspielerei einsteigt", erklärt er und fügt hinzu: "Ich will wirklich alles geben!" Ein konkretes Projekt steht im Moment aber offenbar noch nicht an.

Getty Images Harry Jowsey

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey im Februar 2022

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey, ehemaliger "Finger weg!"-Kandidat

