Nach Julians Antrag: Hier zeigt Anna Maria Damm ihren Ring!

Anna Maria Damm (26) könnte aktuell kaum glücklicher sein! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin verkündete am Mittwoch im Netz, dass sie sich nach knapp zehn Jahren Beziehung mit ihrem Partner Julian Gutjahr (26) verlobt hat. Der Immobilienunternehmer nahm extra die weite Reise auf die Philippinen in Kauf, um seiner Liebsten die Frage aller Fragen zu stellen. Wenige Stunden nach dem Antrag zeigte Anna nun ihren Verlobungsring im Netz!

In ihrer Instagram-Story postete die 26-Jährige nun ein Bild, auf dem sie stolz ihren goldenen Klunker präsentiert. Offenbar hat Juli mit dem Ring die Vorstellungen der schwangeren Influencerin genau getroffen. "Und der Ring! Er ist einfach nur perfekt... Ich liebe ihn und es fühlt sich so normal an, ihn zu tragen", schrieb Anna zu der Momentaufnahme.

Nach der Verlobung hatte die Mutter von Eliana Damm bereits in den höchsten Tönen von Julis Antrag geschwärmt. "Ich bin immer noch so krass überwältigt von gestern, ich realisiere es gar nicht richtig", hatte sie in ihrer Instagram-Story ehrlich zugegeben. Anna hatte offenbar überhaupt nicht damit gerechnet, dass ihr Partner bald um ihre Hand anhalten würde.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damms Verlobungsring

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr, Anna Maria Damm und ihre gemeinsame Tochter

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Influencerin

