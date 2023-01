Verlassenes Auto von vermisstem Julian Sands aufgetaucht!

Die Angst um Julian Sands (65) nimmt nicht ab! Der Schauspieler war durch zahlreiche Filme wie "Arachnophobia", "The Killing Fields" oder "Ocean's Thirteen" bekannt geworden. Der Brite, der mittlerweile in den Vereinigten Staaten lebt, liebe das Wandern und sei abenteuerlustig. Nachdem er am Freitag zu einem Ausflug aufgebrochen war, wird er spurlos vermisst. Nun tauchte das erste besorgniserregende Zeichen von ihm auf!

Wie Mirror berichtete, wurde das zurückgelassene und leer stehende Auto des 65-Jährigen von den Such-und Rettungskräften in den San Gabriel Mountains, etwa 40 Meilen nordöstlich der Innenstadt von Los Angeles im Schnee entdeckt. Eine Reihe von Stürmen sorgte in der vergangenen Woche in Kalifornien für gefährliche Bedingungen in den Bergen.

Mittlerweile meldeten sich auch bekannte Freunde des Hollywood-Stars im Netz zu Wort. Der Filmproduzent Cassian Elwes schrieb zum Beispiel auf Twitter: "Ich weiß seit Freitag, dass mein Freund Julian Sands auf dem Mount Baldy vermisst wird. Ich bin am Boden zerstört. Ein sehr enger Freund der Familie, der bei allem, was er tat, ein Abenteurer war. Ich habe viele Gebete gesprochen."

