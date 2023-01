Eine Woche nach Geburt: Chrissy Teigen schwingt Kochlöffel

Chrissy Teigen (37) ist wieder voll in Action! Das Model und der Musiker John Legend (44) verkündeten vor Kurzem tolle Neuigkeiten: Ihre kleine Tochter Esti Maxine Stephens erblickte am 13. Januar das Licht der Welt. Die stolzen Eltern und ihre beiden anderen Kinder Luna und Miles genießen seitdem die Kennenlernzeit mit ihrem neuen Familienmitglied – Chrissy geht offenbar aber auch schon wieder ihren hausfraulichen Tätigkeiten nachgeht!

In ihrer Instagram-Story postete Chrissy mehrere Clips von ihrer Kochsession: Anscheinend stellte sie sich nur eine Woche nach der Geburt ihrer Tochter wieder an den Herd. Ihre Familie durfte sich offenbar über aufwendig zubereitete Hummer freuen. "Oh Gott, es riecht so gut!", kommentierte die 37-Jährige ihre eigenen Kochkünste, die auch Autorin eines Kochbuches ist.

Chrissy und John hatten erst vor Kurzem betont, wie sehr sie sich über ihren Familienalltag zu fünft freuen. "Papa vergießt jede Nacht Freudentränen, wenn er Luna und Miles so voller Liebe sieht, und ich lerne, dass du auch nach einem Kaiserschnitt Windeln brauchst? Wir sind in Glückseligkeit", scherzte sie.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kinder Luna, Miles und Baby Esti Maxine

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Grammy Awards in Las Vegas, April 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern im Dezember 2022

