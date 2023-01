Heißer Schnappschuss: Brooklyn und Nicola kuscheln im Bett

Intime Liebesgrüße von den Peltz-Beckhams! Im vergangenen Jahr erst haben Brooklyn Peltz Beckham (23) und seine Nicola (28) eine riesige Traumhochzeit in Florida gefeiert. Die Krönung ihrer bis dahin rund dreijährigen Beziehung. Im Netz geben die beiden ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben und tauschen romantische Liebesbekundungen aus. Der Beckham-Spross gesteht seiner Ehefrau nun einmal mehr seine Liebe mit einem heißen Foto der beiden: Die Turteltauben liegen in erotischer Pose im Bett!

Auf dem Bild, das Brooklyn in seiner Instagram-Story postet, ist er selbst nur mit einer Jeans bekleidet. Dabei fallen vor allem seine Brust-Tattoos auf, die auf dem Schwarz-Weiß-Foto optimal zur Geltung kommen. Nicola lehnt sich im Bademantel zu ihrem Ehemann hinüber und es scheint, als ob sie ihn küssen wolle. Brooklyn betitelt das Bild mit romantischen Worten: "Ich liebe dich so sehr! Ich und du bis ans Ende der Zeit." Außerdem fügt er ein GIF mit der Aufschrift "Wifey" und einige Herz-Emojis hinzu.

Den Fans im Internet machen die beiden Verliebten mit ihren intimen Bildern häufig eine Freude. Unter einem Schnappschuss mit Brooklyn und ihrem Hund auf dem Sofa, den Nicola vor ein paar Tagen auf ihrem Profil teilte, schrieb ein Follower: "Mein Lieblingspärchen für immer!", während ein zweiter hinzufügte: "Perfekter Sonntagmorgen!", "Ihr seid so süß", kommentierte ein Dritter.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im November 2022

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham im Januar 2023

